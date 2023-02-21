Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Наум Исаев

Отец ребёнка: Исай Федоров

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Петр Исаев

Отец ребёнка: Исай Федоров

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Яков Исаев

Отец ребёнка: Исай Федоров

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Тихон Исаев

Отец ребёнка: Исай Федоров

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Лукерья Исаева

Отец ребёнка: Исай Федоров

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1816

Сын: Емельян Исаев

Отец ребёнка: Исай Федоров

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исай Федоров

Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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