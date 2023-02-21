Федора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Наум Исаев
Отец ребёнка: Исай Федоров
Рождение ребёнка
1802
Сын: Петр Исаев
Отец ребёнка: Исай Федоров
Рождение ребёнка
1807
Сын: Яков Исаев
Отец ребёнка: Исай Федоров
Рождение ребёнка
1814
Сын: Тихон Исаев
Отец ребёнка: Исай Федоров
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Лукерья Исаева
Отец ребёнка: Исай Федоров
Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1816
Сын: Емельян Исаев
Отец ребёнка: Исай Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исай Федоров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно