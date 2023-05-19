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Исай Федоров

Место рождения

Харинка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1783 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Харинка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Наум Исаев

Мать ребёнка: Федора

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Петр Исаев

Мать ребёнка: Федора

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Яков Исаев

Мать ребёнка: Федора

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Тихон Исаев

Мать ребёнка: Федора

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Лукерья Исаева

Мать ребёнка: Федора

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1816

Сын: Емельян Исаев

Мать ребёнка: Федора

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора

Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1825
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область