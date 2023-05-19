Исай Федоров
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Наум Исаев
Мать ребёнка: Федора
Рождение ребёнка
1802
Сын: Петр Исаев
Мать ребёнка: Федора
Рождение ребёнка
1807
Сын: Яков Исаев
Мать ребёнка: Федора
Рождение ребёнка
1814
Сын: Тихон Исаев
Мать ребёнка: Федора
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Лукерья Исаева
Мать ребёнка: Федора
Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1816
Сын: Емельян Исаев
Мать ребёнка: Федора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1825