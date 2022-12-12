Яков Исаев
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиПосле 1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Исай Федоров
Мать: Федора
Рождение ребёнка
18.03.1835
Дочь: Дарья Яковлева
Мать ребёнка: Улита Алексеева
Рождение ребёнка
09.10.1836
Сын: Филипп Яковлев
Мать ребёнка: Улита Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Улита Алексеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1836