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Яков Исаев

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

После 1836

Пол

Мужской

Отец

1780 г.р.

Мать

1783 г.р.

Жена

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Исай Федоров

Мать: Федора

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.03.1835

Дочь: Дарья Яковлева

Мать ребёнка: Улита Алексеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.10.1836

Сын: Филипп Яковлев

Мать ребёнка: Улита Алексеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улита Алексеева

Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
После 1836
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
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