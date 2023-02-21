Улита Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1835
Дочь: Дарья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Исаев
Рождение ребёнка
09.10.1836
Сын: Филипп Яковлев
Отец ребёнка: Яков Исаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Исаев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно