Улита Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улита Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1835

Дочь: Дарья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Исаев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.10.1836

Сын: Филипп Яковлев

Отец ребёнка: Яков Исаев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Исаев

Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно