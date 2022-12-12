Дыченков Павел Дементьев
Место рождения
Дата рождения05.11.1816
Дата смерти06.11.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1816
Отец: Дементий Иванов
Мать: Марина Николаева
Крещение
05.11.1816
Бракосочетание
01.11.1836
Жена: Лукерья Исаева
Рождение ребёнка
02.11.1837
Сын: Лазарь Павлов
Мать ребёнка: Лукерья Исаева
Рождение ребёнка
18.01.1840
Дочь: Ефросинья Павлова
Мать ребёнка: Лукерья Исаева
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Зайцева Фекла Павлова
Мать ребёнка: Лукерья Исаева
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Лукерья Исаева
Рождение ребёнка
22.06.1844
Сын: Дыченков Петр Павлов
Мать ребёнка: Лукерья Исаева
Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
13.11.1855
Жена: Дарья Флорова
Рождение ребёнка
24.07.1856
Сын: Борис Павлов
Мать ребёнка: Дарья Флорова
Рождение ребёнка
11.06.1859
Дочь: Акулина Павлова
Мать ребёнка: Дарья Флорова
Рождение ребёнка
25.03.1861
Мать ребёнка: Дарья Флорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.11.1869
Причина смерти: от натуральной болезни