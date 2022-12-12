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Дыченков Павел Дементьев

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.11.1816

Дата смерти

06.11.1869

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1816

Отец: Дементий Иванов

Мать: Марина Николаева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
05.11.1816
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.11.1836

Жена: Лукерья Исаева

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.11.1837

Сын: Лазарь Павлов

Мать ребёнка: Лукерья Исаева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.01.1840

Дочь: Ефросинья Павлова

Мать ребёнка: Лукерья Исаева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Зайцева Фекла Павлова

Мать ребёнка: Лукерья Исаева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Дыченков Матвей Павлов

Мать ребёнка: Лукерья Исаева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.06.1844

Сын: Дыченков Петр Павлов

Мать ребёнка: Лукерья Исаева

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
13.11.1855

Жена: Дарья Флорова

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.07.1856

Сын: Борис Павлов

Мать ребёнка: Дарья Флорова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1859

Дочь: Акулина Павлова

Мать ребёнка: Дарья Флорова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.03.1861

Сын: Дыченков Гавриил Павлов

Мать ребёнка: Дарья Флорова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
06.11.1869
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной болезни
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