Дарья Флорова
Место рожденияд. Борщевка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Борщевка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
13.11.1855
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.07.1856
Сын: Борис Павлов
Отец ребёнка: Дыченков Павел Дементьев
Рождение ребёнка
11.06.1859
Дочь: Акулина Павлова
Отец ребёнка: Дыченков Павел Дементьев
Рождение ребёнка
25.03.1861
Отец ребёнка: Дыченков Павел Дементьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно