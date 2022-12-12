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Дарья Флорова

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Место рождения

д. Борщевка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Борщевка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
13.11.1855

Муж: Дыченков Павел Дементьев

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.07.1856

Сын: Борис Павлов

Отец ребёнка: Дыченков Павел Дементьев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1859

Дочь: Акулина Павлова

Отец ребёнка: Дыченков Павел Дементьев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.03.1861

Сын: Дыченков Гавриил Павлов

Отец ребёнка: Дыченков Павел Дементьев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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