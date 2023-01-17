деревня Борщевка, деревня Борщевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Борщевка

Починковский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Рославльский уезд
9904Борщевка, д. вл.при руч. Каськах.20727103121
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Рославльский уезд, Деребужская волость
462. Борщевка, деревня бывшая владельческая, при реке Кассеке, дворов 31, жителей 255, 2-х классное училище.

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Рославльский уезд, Полуевская волость
86БорщевкаДеревня1849178208Министерское двухклассное училище

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Починковский район
87262Борщевкадеревня54°06'00"32°42'00"N-36-066

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Починковский муниципальный район, Стодолищенское сельское поселение
66633485111д Борщевкадеревня
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