Лазарь Павлов
Место рождения
Дата рождения02.11.1837
Дата смерти16.04.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1837
Отец: Дыченков Павел Дементьев
Мать: Лукерья Исаева
Крещение
07.11.1837
Бракосочетание
24.10.1857
Рождение ребёнка
30.05.1859
Дочь: Федосья Лазарева
Мать ребёнка: Дыченкова Прасковья Якимова
Рождение ребёнка
19.07.1860
Дочь: Мария Лазарева
Мать ребёнка: Дыченкова Прасковья Якимова
Рождение ребёнка
05.08.1862
Дочь: Евдокия Лазарева
Мать ребёнка: Дыченкова Прасковья Якимова
Рождение ребёнка
11.06.1864
Мать ребёнка: Дыченкова Прасковья Якимова
Рождение ребёнка
29.10.1866
Сын: Петр Лазарев
Мать ребёнка: Дыченкова Прасковья Якимова
Рождение ребёнка
01.06.1867
Сын: Иван Лазарев
Мать ребёнка: Дыченкова Прасковья Якимова
Рождение ребёнка
04.08.1868
Дочь: Наталья Лазарева
Мать ребёнка: Дыченкова Прасковья Якимова
Рождение ребёнка
09.04.1871
Дочь: Жакова Ирина Лазарева
Мать ребёнка: Дыченкова Прасковья Якимова
Рождение ребёнка
02.11.1875
Дочь: Матрена Лазарева
Мать ребёнка: Дыченкова Прасковья Якимова
Рождение ребёнка
1876
Сын: Дмитрий Лазарев
Мать ребёнка: Дыченкова Прасковья Якимова
Рождение ребёнка
03.03.1879
Сын: Герасим Лазарев
Мать ребёнка: Дыченкова Прасковья Якимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.04.1886
Причина смерти: водянка