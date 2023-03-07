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Лазарь Павлов

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

02.11.1837

Дата смерти

16.04.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1837

Отец: Дыченков Павел Дементьев

Мать: Лукерья Исаева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
07.11.1837
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.10.1857

Жена: Дыченкова Прасковья Якимова

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.05.1859

Дочь: Федосья Лазарева

Мать ребёнка: Дыченкова Прасковья Якимова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.07.1860

Дочь: Мария Лазарева

Мать ребёнка: Дыченкова Прасковья Якимова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.08.1862

Дочь: Евдокия Лазарева

Мать ребёнка: Дыченкова Прасковья Якимова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1864

Сын: Дыченков Петр Лазарев

Мать ребёнка: Дыченкова Прасковья Якимова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.10.1866

Сын: Петр Лазарев

Мать ребёнка: Дыченкова Прасковья Якимова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.06.1867

Сын: Иван Лазарев

Мать ребёнка: Дыченкова Прасковья Якимова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.08.1868

Дочь: Наталья Лазарева

Мать ребёнка: Дыченкова Прасковья Якимова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.04.1871

Дочь: Жакова Ирина Лазарева

Мать ребёнка: Дыченкова Прасковья Якимова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.11.1875

Дочь: Матрена Лазарева

Мать ребёнка: Дыченкова Прасковья Якимова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Дмитрий Лазарев

Мать ребёнка: Дыченкова Прасковья Якимова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.03.1879

Сын: Герасим Лазарев

Мать ребёнка: Дыченкова Прасковья Якимова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
16.04.1886
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: водянка
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