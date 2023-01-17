Мария Лазарева
Место рождения
Дата рождения19.07.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1860
Отец: Лазарь Павлов
Крещение
24.07.1860
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1879
Муж: Илья Николаев
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Рогово, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно