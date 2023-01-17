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Мария Лазарева

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.07.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1837 г.р.

Мать

1841 г.р.

Муж

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1860

Отец: Лазарь Павлов

Мать: Дыченкова Прасковья Якимова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
24.07.1860
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1879

Муж: Илья Николаев

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Рогово, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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