Илья Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлья Николаев

Илья Николаев

avatar

Место рождения

д. Рогово, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Рогово, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
11.11.1879

Жена: Мария Лазарева

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Рогово, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close