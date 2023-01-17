Илья Николаев
Место рожденияд. Рогово, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Рогово, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
11.11.1879
Жена: Мария Лазарева
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Рогово, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно