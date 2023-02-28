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Дыченков Петр Лазарев

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

11.06.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1864

Отец: Лазарь Павлов

Мать: Дыченкова Прасковья Якимова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
14.06.1864
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1882

Жена: Дыченкова Федосья Трофимова

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.01.1884

Дочь: Татьяна Петрова

Мать ребёнка: Дыченкова Федосья Трофимова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.06.1885

Дочь: Марина Петрова

Мать ребёнка: Дыченкова Федосья Трофимова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.11.1886

Сын: Дыченков Кузьма Петров

Мать ребёнка: Дыченкова Федосья Трофимова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.01.1889

Дочь: Феона Петрова

Мать ребёнка: Дыченкова Федосья Трофимова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1898

Дочь: Марфа Петрова

Мать ребёнка: Дыченкова Федосья Трофимова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Дыченков Даниил Петров

Мать ребёнка: Дыченкова Федосья Трофимова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1900

Дочь: Устинья Петрова

Мать ребёнка: Дыченкова Федосья Трофимова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.04.1908

Сын: Дыченков Неизвестно Петров

Мать ребёнка: Дыченкова Федосья Трофимова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.12.1910

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Дыченкова Федосья Трофимова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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