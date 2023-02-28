Дыченков Петр Лазарев
Место рождения
Дата рождения11.06.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1864
Отец: Лазарь Павлов
Крещение
14.06.1864
Бракосочетание
08.11.1882
Рождение ребёнка
12.01.1884
Дочь: Татьяна Петрова
Мать ребёнка: Дыченкова Федосья Трофимова
Рождение ребёнка
14.06.1885
Дочь: Марина Петрова
Мать ребёнка: Дыченкова Федосья Трофимова
Рождение ребёнка
01.11.1886
Мать ребёнка: Дыченкова Федосья Трофимова
Рождение ребёнка
03.01.1889
Дочь: Феона Петрова
Мать ребёнка: Дыченкова Федосья Трофимова
Рождение ребёнка
01.07.1898
Дочь: Марфа Петрова
Мать ребёнка: Дыченкова Федосья Трофимова
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Дыченкова Федосья Трофимова
Рождение ребёнка
30.09.1900
Дочь: Устинья Петрова
Мать ребёнка: Дыченкова Федосья Трофимова
Рождение ребёнка
30.04.1908
Сын: Дыченков Неизвестно Петров
Мать ребёнка: Дыченкова Федосья Трофимова
Рождение ребёнка
11.12.1910
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Дыченкова Федосья Трофимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно