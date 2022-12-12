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Дыченков Кузьма Петров

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.11.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1886

Отец: Дыченков Петр Лазарев

Мать: Дыченкова Федосья Трофимова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
02.11.1886
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.01.1906

Жена: Дыченкова Ксения Никифорова

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.09.1907

Сын: Сергей Кузьмин

Мать ребёнка: Дыченкова Ксения Никифорова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.11.1908

Сын: Дыченков Иосиф Кузьмин

Мать ребёнка: Дыченкова Ксения Никифорова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.03.1911

Дочь: Мария Кузьмина

Мать ребёнка: Дыченкова Ксения Никифорова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.10.1913

Сын: Дыченков Андрей Кузьмин

Мать ребёнка: Дыченкова Ксения Никифорова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.05.1915

Сын: Дыченков Иван Кузьмин

Мать ребёнка: Дыченкова Ксения Никифорова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1915
Воинское звание: рядовой призванный по мобилизации на военную службу
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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