Дыченков Кузьма Петров
Место рождения
Дата рождения01.11.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1886
Отец: Дыченков Петр Лазарев
Крещение
02.11.1886
Бракосочетание
16.01.1906
Рождение ребёнка
12.09.1907
Сын: Сергей Кузьмин
Мать ребёнка: Дыченкова Ксения Никифорова
Рождение ребёнка
03.11.1908
Мать ребёнка: Дыченкова Ксения Никифорова
Рождение ребёнка
27.03.1911
Дочь: Мария Кузьмина
Мать ребёнка: Дыченкова Ксения Никифорова
Рождение ребёнка
09.10.1913
Мать ребёнка: Дыченкова Ксения Никифорова
Рождение ребёнка
06.05.1915
Мать ребёнка: Дыченкова Ксения Никифорова
Военная служба
1915
Воинское звание: рядовой призванный по мобилизации на военную службу
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно