Дыченкова (Михайлова) Федосья Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дыченкова (Михайлова) Федосья Трофимова

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Место рождения

Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

27.05.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
28.05.1865
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1882

Муж: Дыченков Петр Лазарев

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.01.1884

Дочь: Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Дыченков Петр Лазарев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.06.1885

Дочь: Марина Петрова

Отец ребёнка: Дыченков Петр Лазарев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.11.1886

Сын: Дыченков Кузьма Петров

Отец ребёнка: Дыченков Петр Лазарев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.01.1889

Дочь: Феона Петрова

Отец ребёнка: Дыченков Петр Лазарев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1898

Дочь: Марфа Петрова

Отец ребёнка: Дыченков Петр Лазарев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Дыченков Даниил Петров

Отец ребёнка: Дыченков Петр Лазарев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1900

Дочь: Устинья Петрова

Отец ребёнка: Дыченков Петр Лазарев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.04.1908

Сын: Дыченков Неизвестно Петров

Отец ребёнка: Дыченков Петр Лазарев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.12.1910

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Дыченков Петр Лазарев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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