Дыченкова (Михайлова) Федосья Трофимова
Место рождения
Дата рождения27.05.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
28.05.1865
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1882
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.01.1884
Дочь: Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Дыченков Петр Лазарев
Рождение ребёнка
14.06.1885
Дочь: Марина Петрова
Отец ребёнка: Дыченков Петр Лазарев
Рождение ребёнка
01.11.1886
Отец ребёнка: Дыченков Петр Лазарев
Рождение ребёнка
03.01.1889
Дочь: Феона Петрова
Отец ребёнка: Дыченков Петр Лазарев
Рождение ребёнка
01.07.1898
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Дыченков Петр Лазарев
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Дыченков Петр Лазарев
Рождение ребёнка
30.09.1900
Дочь: Устинья Петрова
Отец ребёнка: Дыченков Петр Лазарев
Рождение ребёнка
30.04.1908
Сын: Дыченков Неизвестно Петров
Отец ребёнка: Дыченков Петр Лазарев
Рождение ребёнка
11.12.1910
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Дыченков Петр Лазарев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно