Дыченкова (?) Ксения Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дыченкова (?) Ксения Никифорова

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Место рождения

д. Лындовка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Лындовка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
16.01.1906

Муж: Дыченков Кузьма Петров

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.09.1907

Сын: Сергей Кузьмин

Отец ребёнка: Дыченков Кузьма Петров

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.11.1908

Сын: Дыченков Иосиф Кузьмин

Отец ребёнка: Дыченков Кузьма Петров

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.03.1911

Дочь: Мария Кузьмина

Отец ребёнка: Дыченков Кузьма Петров

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.10.1913

Сын: Дыченков Андрей Кузьмин

Отец ребёнка: Дыченков Кузьма Петров

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.05.1915

Сын: Дыченков Иван Кузьмин

Отец ребёнка: Дыченков Кузьма Петров

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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