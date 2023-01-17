Дыченкова (?) Ксения Никифорова
Место рожденияд. Лындовка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Лындовка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
16.01.1906
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.09.1907
Сын: Сергей Кузьмин
Отец ребёнка: Дыченков Кузьма Петров
Рождение ребёнка
03.11.1908
Отец ребёнка: Дыченков Кузьма Петров
Рождение ребёнка
27.03.1911
Дочь: Мария Кузьмина
Отец ребёнка: Дыченков Кузьма Петров
Рождение ребёнка
09.10.1913
Отец ребёнка: Дыченков Кузьма Петров
Рождение ребёнка
06.05.1915
Отец ребёнка: Дыченков Кузьма Петров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно