Зайцев Тимофей Несторов
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1867
Дочь: Ксения Тимофеева
Мать ребёнка: Зайцева Фекла Павлова
Рождение ребёнка
28.01.1871
Мать ребёнка: Зайцева Фекла Павлова
Рождение ребёнка
19.05.1873
Мать ребёнка: Зайцева Фекла Павлова
Рождение ребёнка
25.01.1875
Мать ребёнка: Зайцева Фекла Павлова
Рождение ребёнка
08.01.1877
Мать ребёнка: Зайцева Фекла Павлова
Рождение ребёнка
17.03.1879
Дочь: Александра Тимофеева
Мать ребёнка: Зайцева Фекла Павлова
Рождение ребёнка
02.05.1881
Сын: Федосий Тимофеев
Мать ребёнка: Зайцева Фекла Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Зайцева Фекла Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Фекла Павлова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно