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Зайцев Тимофей Несторов

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Место рождения

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.01.1867

Дочь: Ксения Тимофеева

Мать ребёнка: Зайцева Фекла Павлова

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.01.1871

Сын: Зайцев Игнат Тимофеев

Мать ребёнка: Зайцева Фекла Павлова

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.05.1873

Сын: Зайцев Алексей Тимофеев

Мать ребёнка: Зайцева Фекла Павлова

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.01.1875

Сын: Зайцев Василий Тимофеев

Мать ребёнка: Зайцева Фекла Павлова

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.01.1877

Сын: Зайцев Филипп Тимофеев

Мать ребёнка: Зайцева Фекла Павлова

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.03.1879

Дочь: Александра Тимофеева

Мать ребёнка: Зайцева Фекла Павлова

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.05.1881

Сын: Федосий Тимофеев

Мать ребёнка: Зайцева Фекла Павлова

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Зайцева Фекла Павлова

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Фекла Павлова

Место жительства
Неизвестно
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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