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Зайцев Игнат Тимофеев

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Место рождения

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.01.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1871

Отец: Зайцев Тимофей Несторов

Мать: Зайцева Фекла Павлова

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
29.01.1871
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Зайцев Игнатов

Мать ребёнка: Зайцева Мария Георгиева

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Игнатова

Мать ребёнка: Зайцева Мария Георгиева

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Зайцев Игнатов

Мать ребёнка: Зайцева Мария Георгиева

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Зайцев Игнатов

Мать ребёнка: Зайцева Мария Георгиева

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Мария Георгиева

Место жительства
Неизвестно
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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