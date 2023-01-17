Зайцев Игнат Тимофеев
Место рождения
Дата рождения28.01.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1871
Отец: Зайцев Тимофей Несторов
Мать: Зайцева Фекла Павлова
Крещение
29.01.1871
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1897
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Игнатова
Мать ребёнка: Зайцева Мария Георгиева
Рождение ребёнка
1909
Рождение ребёнка
1912
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Мария Георгиева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно