Зайцева (?) Мария Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (?) Мария Георгиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Зайцев Игнатов

Отец ребёнка: Зайцев Игнат Тимофеев

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Игнатова

Отец ребёнка: Зайцев Игнат Тимофеев

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Зайцев Игнатов

Отец ребёнка: Зайцев Игнат Тимофеев

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Зайцев Игнатов

Отец ребёнка: Зайцев Игнат Тимофеев

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Игнат Тимофеев

Место жительства
Неизвестно
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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