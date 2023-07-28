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Зайцев Василий Тимофеев

Место рождения

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

25.01.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1875

Отец: Зайцев Тимофей Несторов

Мать: Зайцева Фекла Павлова

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
26.01.1875
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно