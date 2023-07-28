Зайцев Василий Тимофеев
Место рождения
Дата рождения25.01.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1875
Отец: Зайцев Тимофей Несторов
Мать: Зайцева Фекла Павлова
Крещение
26.01.1875
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно