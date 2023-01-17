Зайцев Алексей Тимофеев
Место рождения
Дата рождения19.05.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1873
Отец: Зайцев Тимофей Несторов
Мать: Зайцева Фекла Павлова
Крещение
20.05.1873
Рождение ребёнка
1895
Рождение ребёнка
1898
Рождение ребёнка
1901
Рождение ребёнка
1906
Рождение ребёнка
1910
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно