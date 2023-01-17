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Зайцев Алексей Тимофеев

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Место рождения

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.05.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1873

Отец: Зайцев Тимофей Несторов

Мать: Зайцева Фекла Павлова

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
20.05.1873
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Зайцев Алексеев

Мать ребёнка: Зайцева ?

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Зайцев Алексеев

Мать ребёнка: Зайцева ?

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Зайцев Алексеев

Мать ребёнка: Зайцева ?

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Зайцев Алексеев

Мать ребёнка: Зайцева ?

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Зайцев Алексеев

Мать ребёнка: Зайцева ?

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева ?

Место жительства
Неизвестно
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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