Преображенский Елпидифор Александрович
Место рождения
Дата рождения18.10.1879 ст.
Дата смертиПосле 1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1879 ст.
Образование
1898
Вышел из 1-го класса Духовной Семинарии.
Работа или профессия
С 01.01.1899 по 22.08.1903 ст.
Состоял учителем и законоучителем церковно-приходской школы при Арсениево-Комельском монастыре Вологодской епархии.
Работа или профессия
23.08.1903 ст.
Определен штатным диаконом к Николаевской Зыковской церкви Грязовецкого уезда.
Работа или профессия
15.03.1904 ст.
Перемещен на службу в Архангельскую епархию и определен штатным диаконом к Благовещенской церкви г.Архангельска.
Работа или профессия
18.06.1904 ст.
Определен священником в Китовский приход Александровского уезда.
Бракосочетание
1904
Рождение ребёнка
14.02.1905 ст.
Дочь: Преображенская Антонина Елпидифоровна
Мать ребёнка: Преображенская Евстолия Флегонтовна
Работа или профессия
26.06.1906 ст.
По просьбе перемещен в Койденский приход Мезенского уезда.
Рождение ребёнка
30.10.1907 ст.
Дочь: Преображенская Нина Елпидифоровна
Мать ребёнка: Преображенская Евстолия Флегонтовна
Рождение ребёнка
23.09.1910 ст.
Дочь: Преображенская Зинаида Елпидифоровна
Мать ребёнка: Преображенская Евстолия Флегонтовна
Награда
1911
Награжден набедренником.
Работа или профессия
16.11.1912 ст.
По просьбе перемещен на праздное священническое место к Николаевской Зыковской церкви Грязовецкого уезда.
Арест
05.12.1937
За антисоветскую агитацию.
Осуждение
08.12.1937
Тройкой УНКВД Вологодской области приговорен к 10 годам работ в ИТЛ. Отбывал наказание в Ивдельлаге Свердровской области.
Смерть
После 1937
Скончался в лагере.
Реабилитация осужденного
04.07.1989
Прокуратура Вологодской области.