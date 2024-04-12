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Преображенский Елпидифор Александрович

Место рождения

Сеньга, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

18.10.1879 ст.

Дата смерти

После 1937

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1879 ст.

Отец: Преображенский Александр Алексеевич

Мать: Преображенская Екатерина Михайловна

Сеньга, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Образование
1898
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вышел из 1-го класса Духовной Семинарии.
Работа или профессия
С 01.01.1899 по 22.08.1903 ст.
Состоял учителем и законоучителем церковно-приходской школы при Арсениево-Комельском монастыре Вологодской епархии.
Работа или профессия
23.08.1903 ст.
Николаевский, Грязовецкий район, Северный край
Определен штатным диаконом к Николаевской Зыковской церкви Грязовецкого уезда.
Работа или профессия
15.03.1904 ст.
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Перемещен на службу в Архангельскую епархию и определен штатным диаконом к Благовещенской церкви г.Архангельска.
Работа или профессия
18.06.1904 ст.
Определен священником в Китовский приход Александровского уезда.
Бракосочетание
1904

Жена: Преображенская Евстолия Флегонтовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.02.1905 ст.

Дочь: Преображенская Антонина Елпидифоровна

Мать ребёнка: Преображенская Евстолия Флегонтовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Работа или профессия
26.06.1906 ст.
По просьбе перемещен в Койденский приход Мезенского уезда.
Рождение ребёнка
30.10.1907 ст.

Дочь: Преображенская Нина Елпидифоровна

Мать ребёнка: Преображенская Евстолия Флегонтовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.09.1910 ст.

Дочь: Преображенская Зинаида Елпидифоровна

Мать ребёнка: Преображенская Евстолия Флегонтовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Награда
1911
Награжден набедренником.
Работа или профессия
16.11.1912 ст.
Николаевский, Грязовецкий район, Северный край
По просьбе перемещен на праздное священническое место к Николаевской Зыковской церкви Грязовецкого уезда.
Арест
05.12.1937
Николаевский, Грязовецкий район, Северный край
За антисоветскую агитацию.
Осуждение
08.12.1937
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Тройкой УНКВД Вологодской области приговорен к 10 годам работ в ИТЛ. Отбывал наказание в Ивдельлаге Свердровской области.
Смерть
После 1937
Скончался в лагере.
Реабилитация осужденного
04.07.1989
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Прокуратура Вологодской области.
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