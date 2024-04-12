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Преображенская Евстолия Флегонтовна

Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

13.10.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
1904

Муж: Преображенский Елпидифор Александрович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.02.1905 ст.

Дочь: Преображенская Антонина Елпидифоровна

Отец ребёнка: Преображенский Елпидифор Александрович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.10.1907 ст.

Дочь: Преображенская Нина Елпидифоровна

Отец ребёнка: Преображенский Елпидифор Александрович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.09.1910 ст.

Дочь: Преображенская Зинаида Елпидифоровна

Отец ребёнка: Преображенский Елпидифор Александрович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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