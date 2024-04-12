Преображенская Евстолия Флегонтовна
Место рождения
Дата рождения13.10.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1882 ст.
Бракосочетание
1904
Рождение ребёнка
14.02.1905 ст.
Дочь: Преображенская Антонина Елпидифоровна
Отец ребёнка: Преображенский Елпидифор Александрович
Рождение ребёнка
30.10.1907 ст.
Дочь: Преображенская Нина Елпидифоровна
Отец ребёнка: Преображенский Елпидифор Александрович
Рождение ребёнка
23.09.1910 ст.
Дочь: Преображенская Зинаида Елпидифоровна
Отец ребёнка: Преображенский Елпидифор Александрович
Смерть
Неизвестно