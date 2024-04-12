Преображенский Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Сын дьячка.
Образование
?.06.1868
Вологда, город Вологда, Вологодская область
По прошению исключен из среднего отделения Духовной Семинарии.
Работа или профессия
С 06.12.1868 по 19.05.1908 ст.
Диакон при Спасо-Преображенской Сеньговской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
12.12.1869 ст.
Дочь: Преображенская Агния Александровна
Мать ребёнка: Преображенская Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
19.10.1873 ст.
Сын: Преображенский Константин Александрович
Мать ребёнка: Преображенская Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
25.08.1875 ст.
Сын: Преображенский Ливерий Александрович
Мать ребёнка: Преображенская Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
18.10.1879 ст.
Сын: Преображенский Елпидифор Александрович
Мать ребёнка: Преображенская Екатерина Михайловна
Награда
20.10.1899 ст.
За труды по народному образованию награжден серебряной медалью "За усердие" на Александровской ленте.
Работа или профессия
19.05.1908 ст.
Рукоположен в сан священника.
Награда
12.04.1911 ст.
Награжден набедренником.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно