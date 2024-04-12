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Преображенский Александр Алексеевич

Место рождения

Сеньга, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Сеньга, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Сын дьячка.
Образование
?.06.1868
Вологда, город Вологда, Вологодская область
По прошению исключен из среднего отделения Духовной Семинарии.
Работа или профессия
С 06.12.1868 по 19.05.1908 ст.
Сеньга, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Диакон при Спасо-Преображенской Сеньговской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
12.12.1869 ст.

Дочь: Преображенская Агния Александровна

Мать ребёнка: Преображенская Екатерина Михайловна

Сеньга, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.10.1873 ст.

Сын: Преображенский Константин Александрович

Мать ребёнка: Преображенская Екатерина Михайловна

Сеньга, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.08.1875 ст.

Сын: Преображенский Ливерий Александрович

Мать ребёнка: Преображенская Екатерина Михайловна

Сеньга, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.10.1879 ст.

Сын: Преображенский Елпидифор Александрович

Мать ребёнка: Преображенская Екатерина Михайловна

Сеньга, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Награда
20.10.1899 ст.
За труды по народному образованию награжден серебряной медалью "За усердие" на Александровской ленте.
Работа или профессия
19.05.1908 ст.
Сеньга, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рукоположен в сан священника.
Награда
12.04.1911 ст.
Награжден набедренником.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Преображенская Екатерина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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