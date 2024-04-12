Преображенская (Сидоровская) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преображенская (Сидоровская) Екатерина Михайловна

Место рождения

Сеньга, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.11.1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1842 ст.

Отец: Сидоровский Михаил

Мать: Сидоровская Любовь Михайловна

Сеньга, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Дочь диакона Спасо-Преображенской Сеньговской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
12.12.1869 ст.

Дочь: Преображенская Агния Александровна

Отец ребёнка: Преображенский Александр Алексеевич

Сеньга, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.10.1873 ст.

Сын: Преображенский Константин Александрович

Отец ребёнка: Преображенский Александр Алексеевич

Сеньга, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.08.1875 ст.

Сын: Преображенский Ливерий Александрович

Отец ребёнка: Преображенский Александр Алексеевич

Сеньга, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.10.1879 ст.

Сын: Преображенский Елпидифор Александрович

Отец ребёнка: Преображенский Александр Алексеевич

Сеньга, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Преображенский Александр Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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