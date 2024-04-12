Преображенская (Сидоровская) Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рождения01.11.1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.11.1842 ст.
Отец: Сидоровский Михаил
Дочь диакона Спасо-Преображенской Сеньговской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
12.12.1869 ст.
Дочь: Преображенская Агния Александровна
Отец ребёнка: Преображенский Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
19.10.1873 ст.
Сын: Преображенский Константин Александрович
Отец ребёнка: Преображенский Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
25.08.1875 ст.
Сын: Преображенский Ливерий Александрович
Отец ребёнка: Преображенский Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
18.10.1879 ст.
Сын: Преображенский Елпидифор Александрович
Отец ребёнка: Преображенский Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно