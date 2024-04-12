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Сидоровский Михаил

Место рождения

Сеньга, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Сеньга, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.11.1842 ст.

Дочь: Преображенская Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Сидоровская Любовь Михайловна

Сеньга, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Дочь диакона Спасо-Преображенской Сеньговской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидоровская Любовь Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь Богородской Сидоровской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
Неизвестно
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