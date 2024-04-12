Сидоровский Михаил
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Рождение ребёнка
01.11.1842 ст.
Дочь: Преображенская Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Сидоровская Любовь Михайловна
Дочь диакона Спасо-Преображенской Сеньговской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь Богородской Сидоровской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
Неизвестно