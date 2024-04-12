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Сидоровская Любовь Михайловна

Место рождения

Сеньга, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1840 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Сеньга, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.11.1842 ст.

Дочь: Преображенская Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Сидоровский Михаил

Сеньга, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Дочь диакона Спасо-Преображенской Сеньговской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоровский Михаил

Смерть
После 1915
Сеньга, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Пономарская вдова.
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