Сидоровская Любовь Михайловна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
01.11.1842 ст.
Дочь: Преображенская Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Сидоровский Михаил
Дочь диакона Спасо-Преображенской Сеньговской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидоровский Михаил
Смерть
После 1915
Пономарская вдова.