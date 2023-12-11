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Шунулин Ефим Кондратьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

14.03.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Шунулин Кондрат Алексеев

Мать: Шунулина Евдокия Никифорова

Рождение ребёнка
1872

Сын: Шунулин Яков Ефимов

Мать ребёнка: Шунулина Параскева Прокопиева

Рождение ребёнка
1879

Сын: Шунулин Семен Ефимов

Мать ребёнка: Шунулина Параскева Прокопиева

Рождение ребёнка
1883

Сын: Шунулин Никита Ефимов

Мать ребёнка: Шунулина Параскева Прокопиева

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.11.1884

Дочь: Шунулина Анна Ефимова

Мать ребёнка: Шунулина Параскева Прокопиева

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-292, ГААК, г. Барнаул. Крестьянин Евфим Кондратов Шунулин и законная жена Параскева Прокофиева. Восприемник - крестьянская жена Соломония Андреева Князева
Рождение ребёнка
11.06.1887

Сын: Шунулин Тимофей Ефимов

Мать ребёнка: Шунулина Параскева Прокопиева

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-292, ГААК, г. Барнаул. Керстьянин с. Ново-чемровского Евфимий Кондратьев Шунулин и законная жена Параскева Прокопиева. Восприемник - того же села крестьянин степан Марков Воронин.
Рождение ребёнка
23.01.1890

Сын: Шунулин Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Шунулина Параскева Прокопиева

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-403, ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Евфим Кондратьев Шунулин и законная жена Параскева Прокопьева. Восприемник - того же села крестьянин Стефан Марков Воронин.
Рождение ребёнка
15.06.1893

Сын: Шунулин Кирилл Ефимов

Мать ребёнка: Шунулина Параскева Прокопиева

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-460, ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Евфим Кондратов Шунулин и законная жена Параскева Прокопиева. Восприемник - крестьянин того же села Даниил Прокопьев Шурупов
Рождение ребёнка
1975

Сын: Шунулин Григорий Ефимов

Мать ребёнка: Шунулина Параскева Прокопиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шунулина Параскева Прокопиева

Смерть
14.03.1916
Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-3016а. ГААК, г. Барнаул. Умер в 60 лет от старости.
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