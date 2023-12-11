Шунулина Евдокия Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти31.05.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1856
Отец ребёнка: Шунулин Кондрат Алексеев
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Грудова Акилина Кондратьева
Отец ребёнка: Шунулин Кондрат Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шунулин Кондрат Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шунулина Домна Кондратова
Отец ребёнка: Шунулин Кондрат Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.05.1892
Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-460, ГААК, г. Барнаул. Умерла в 70 лет от паралича