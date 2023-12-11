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Шунулина Евдокия Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

31.05.1892

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Шунулин Ефим Кондратьев

Отец ребёнка: Шунулин Кондрат Алексеев

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Грудова Акилина Кондратьева

Отец ребёнка: Шунулин Кондрат Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шунулин Макар Кондратьев

Отец ребёнка: Шунулин Кондрат Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шунулина Домна Кондратова

Отец ребёнка: Шунулин Кондрат Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шунулин Кондрат Алексеев

Смерть
31.05.1892
Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-460, ГААК, г. Барнаул. Умерла в 70 лет от паралича
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