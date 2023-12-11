Грудова (Шунулина) Акилина Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
20.07.1884
Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5- 292, ГААК, г. Барнаул Брак крестьянин с. Ново-Чемровского Владимир Иванов Грудев 1 брак 20 лет и того же села крестьянская дочь девица Акилина Кодратьева Шунулина 1 брак 18 лет. Поручители ... Показать все
Смерть
Неизвестно