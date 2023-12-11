Грудов Владимир Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грудов Владимир Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.07.1884

Жена: Грудова Акилина Кондратьева

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5- 292, ГААК, г. Барнаул Брак крестьянин с. Ново-Чемровского Владимир Иванов Грудев 1 брак 20 лет и того же села крестьянская дочь девица Акилина Кодратьева Шунулина 1 брак 18 лет. Поручители ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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