Шунулин Кондрат Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смерти16.04.1893
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Шунулин Алексей
Рождение ребёнка
Около 1856
Мать ребёнка: Шунулина Евдокия Никифорова
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Грудова Акилина Кондратьева
Мать ребёнка: Шунулина Евдокия Никифорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шунулина Евдокия Никифорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шунулина Домна Кондратова
Мать ребёнка: Шунулина Евдокия Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.04.1893
Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-460, ГААК, г. Барнаул. Умер в 90 лет от старости