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Шунулин Кондрат Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

16.04.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Шунулин Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Шунулин Ефим Кондратьев

Мать ребёнка: Шунулина Евдокия Никифорова

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Грудова Акилина Кондратьева

Мать ребёнка: Шунулина Евдокия Никифорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шунулин Макар Кондратьев

Мать ребёнка: Шунулина Евдокия Никифорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шунулина Домна Кондратова

Мать ребёнка: Шунулина Евдокия Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шунулина Евдокия Никифорова

Смерть
16.04.1893
Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-460, ГААК, г. Барнаул. Умер в 90 лет от старости
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