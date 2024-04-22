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Шунулин Григорий Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1975

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.10.1893

Жена: Шунулина Параскева Матвеева

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-460, ГААК, г. Барнаул. Брак крестьянин с. Ново-Чемровского Григорий Евфимов Шунулин 1 брак 18 лет и крестьянская дочь села Ново-Чемровского девица Параскева Кутукова 1 брак 16 лет. Поручители ... Показать все
Рождение ребёнка
21.10.1895

Сын: Шунулин Александр Григорьев

Мать ребёнка: Шунулина Параскева Матвеева

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-654. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Григорий Евфимов Шунулин и законная жена Параскева Матвеева. Восприемник - того же села крестьянин Стефан Марков Воронин.
Рождение ребёнка
26.02.1898

Дочь: Паршина Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Шунулина Параскева Матвеева

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-857. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Григорий Евфимов Шунулин и законная жена Параскева Матвеева. Восприемник - того же села крестьянская дочь девица Наталия Матвеева Кутукова
Рождение ребёнка
30.06.1900

Сын: Шунулин Филипп Григорьев

Мать ребёнка: Шунулина Параскева Матвеева

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-857. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Григорий Евфимов Шунулин и законная жена Параскева Матвеева. Восприемник - того же села крестьянин Семен Евфимов Шунулин
Рождение ребёнка
13.06.1902

Сын: Шунулин Стефан Григорьев

Мать ребёнка: Шунулина Параскева Матвеева

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-347. ГААК, г. Барнаул. с. Ново-Чемровского крестьянин Григорий Евфимов Шунулин и законная жена Параскева Матвеева. Восприемник - того же села крестьянин Василий Никитин Крючков
Рождение ребёнка
1903

Сын: Шунулин Иоанн Григорьев

Мать ребёнка: Шунулина Параскева Матвеева

Рождение ребёнка
14.10.1906

Дочь: Шунулина Анна Григорьева

Мать ребёнка: Шунулина Параскева Матвеева

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-879. ГААК, г. Барнаул. крестьянин с. Ново-Чемровского Григорий Ефимов Шунулин и законная жена Параскева Матвеева. Восприемник - крестьянская девица того же села Марфа Матвеева Кутукова
Рождение ребёнка
18.08.1909

Сын: Шунулин Иоанн Григорьев

Мать ребёнка: Шунулина Параскева Матвеева

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-1441. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Григорий Ефимов Шунулин и законная жена Параскева Матвеева. Восприемник - крестьянин того же села Андрей Матвеев Кутуков.
Рождение ребёнка
16.08.1913

Дочь: Шунулина Иулиания Григорьева

Мать ребёнка: Шунулина Параскева Матвеева

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-2384. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Григорий Евфимов Шунулин и законная жена Параскева Матвеева. Восприемник - крестьянка того же села Александра Матвеева Кутукова
Рождение ребёнка
24.12.1915

Сын: Шанулин Николай Григорьев

Мать ребёнка: Шунулина Параскева Матвеева

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-2666, ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Григорий Евфимиев Шунулин и законная жена Параскева Матвеева. Восприемник - крестьянин того же села Яков Евфимов Шанулин.
Рождение ребёнка
16.06.1918

Дочь: Шунулина Агрипина Григорьева

Мать ребёнка: Шунулина Параскева Матвеева

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-3372. ГААК, г. Барнаул. Гражданин с. Ново-Чемровского Григорий Ефремов (так указано в документе) Шунулин и законная жена Параскева Матвеева. Восприемники гражданин того же села Созон Митрофа... Показать все
Рождение
1975

Отец: Шунулин Ефим Кондратьев

Мать: Шунулина Параскева Прокопиева

Рождение ребёнка
23.03.2021

Сын: Шунулин Василий Григориев

Мать ребёнка: Шунулина Параскева Матвеева

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-2044. ГААК, г. Барнаул. Крестоянин с. Ново-Чемровского Григорий Евфимлв Шунудин и законная жена Параскева Матвеева. Воспиремник - крестьянин того же села Тимофей Евфимов Шунулин.
Смерть
Неизвестно
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