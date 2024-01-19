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Шунулина Иулиания Григорьева

Место рождения

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

16.08.1913

Дата смерти

03.01.1914

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1913

Отец: Шунулин Григорий Ефимов

Мать: Шунулина Параскева Матвеева

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-2384. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Григорий Евфимов Шунулин и законная жена Параскева Матвеева. Восприемник - крестьянка того же села Александра Матвеева Кутукова
Смерть
03.01.1914
Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-2666, ГААК, г. Барнаул. Умерла в 4 месяца от поноса
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