Шунулина (Кутукова) Параскева Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1877
Отец: Кутуков Матвей
Бракосочетание
18.10.1893
144-5-460, ГААК, г. Барнаул. Брак крестьянин с. Ново-Чемровского Григорий Евфимов Шунулин 1 брак 18 лет и крестьянская дочь села Ново-Чемровского девица Параскева Кутукова 1 брак 16 лет. Поручители ... Показать все
Рождение ребёнка
21.10.1895
Сын: Шунулин Александр Григорьев
Отец ребёнка: Шунулин Григорий Ефимов
144-5-654. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Григорий Евфимов Шунулин и законная жена Параскева Матвеева. Восприемник - того же села крестьянин Стефан Марков Воронин.
Рождение ребёнка
26.02.1898
Дочь: Паршина Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Шунулин Григорий Ефимов
144-5-857. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Григорий Евфимов Шунулин и законная жена Параскева Матвеева. Восприемник - того же села крестьянская дочь девица Наталия Матвеева Кутукова
Рождение ребёнка
30.06.1900
Отец ребёнка: Шунулин Григорий Ефимов
144-5-857. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Григорий Евфимов Шунулин и законная жена Параскева Матвеева. Восприемник - того же села крестьянин Семен Евфимов Шунулин
Рождение ребёнка
13.06.1902
Отец ребёнка: Шунулин Григорий Ефимов
144-6-347. ГААК, г. Барнаул. с. Ново-Чемровского крестьянин Григорий Евфимов Шунулин и законная жена Параскева Матвеева. Восприемник - того же села крестьянин Василий Никитин Крючков
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Шунулин Григорий Ефимов
Рождение ребёнка
14.10.1906
Дочь: Шунулина Анна Григорьева
Отец ребёнка: Шунулин Григорий Ефимов
144-6-879. ГААК, г. Барнаул. крестьянин с. Ново-Чемровского Григорий Ефимов Шунулин и законная жена Параскева Матвеева. Восприемник - крестьянская девица того же села Марфа Матвеева Кутукова
Рождение ребёнка
18.08.1909
Отец ребёнка: Шунулин Григорий Ефимов
144-6-1441. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Григорий Ефимов Шунулин и законная жена Параскева Матвеева. Восприемник - крестьянин того же села Андрей Матвеев Кутуков.
Рождение ребёнка
16.08.1913
Дочь: Шунулина Иулиания Григорьева
Отец ребёнка: Шунулин Григорий Ефимов
144-6-2384. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Григорий Евфимов Шунулин и законная жена Параскева Матвеева. Восприемник - крестьянка того же села Александра Матвеева Кутукова
Рождение ребёнка
24.12.1915
Сын: Шанулин Николай Григорьев
Отец ребёнка: Шунулин Григорий Ефимов
144-6-2666, ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Григорий Евфимиев Шунулин и законная жена Параскева Матвеева. Восприемник - крестьянин того же села Яков Евфимов Шанулин.
Рождение ребёнка
16.06.1918
Дочь: Шунулина Агрипина Григорьева
Отец ребёнка: Шунулин Григорий Ефимов
144-6-3372. ГААК, г. Барнаул. Гражданин с. Ново-Чемровского Григорий Ефремов (так указано в документе) Шунулин и законная жена Параскева Матвеева. Восприемники гражданин того же села Созон Митрофа... Показать все
Рождение ребёнка
23.03.2021
Сын: Шунулин Василий Григориев
Отец ребёнка: Шунулин Григорий Ефимов
144-6-2044. ГААК, г. Барнаул. Крестоянин с. Ново-Чемровского Григорий Евфимлв Шунудин и законная жена Параскева Матвеева. Воспиремник - крестьянин того же села Тимофей Евфимов Шунулин.
Смерть
Неизвестно