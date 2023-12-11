Шунулина (Шурупова) Параскева Прокопиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Шурупов Прокопий
Рождение ребёнка
1872
Сын: Шунулин Яков Ефимов
Отец ребёнка: Шунулин Ефим Кондратьев
Рождение ребёнка
1879
Сын: Шунулин Семен Ефимов
Отец ребёнка: Шунулин Ефим Кондратьев
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Шунулин Ефим Кондратьев
Рождение ребёнка
17.11.1884
Дочь: Шунулина Анна Ефимова
Отец ребёнка: Шунулин Ефим Кондратьев
144-5-292, ГААК, г. Барнаул. Крестьянин Евфим Кондратов Шунулин и законная жена Параскева Прокофиева. Восприемник - крестьянская жена Соломония Андреева Князева
Рождение ребёнка
11.06.1887
Отец ребёнка: Шунулин Ефим Кондратьев
144-5-292, ГААК, г. Барнаул. Керстьянин с. Ново-чемровского Евфимий Кондратьев Шунулин и законная жена Параскева Прокопиева. Восприемник - того же села крестьянин степан Марков Воронин.
Рождение ребёнка
23.01.1890
Сын: Шунулин Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Шунулин Ефим Кондратьев
144-5-403, ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Евфим Кондратьев Шунулин и законная жена Параскева Прокопьева. Восприемник - того же села крестьянин Стефан Марков Воронин.
Рождение ребёнка
15.06.1893
Отец ребёнка: Шунулин Ефим Кондратьев
144-5-460, ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Евфим Кондратов Шунулин и законная жена Параскева Прокопиева. Восприемник - крестьянин того же села Даниил Прокопьев Шурупов
Рождение ребёнка
1975
Отец ребёнка: Шунулин Ефим Кондратьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно