Шунулина (Шурупова) Параскева Прокопиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шунулина (Шурупова) Параскева Прокопиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шурупов Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Шунулин Яков Ефимов

Отец ребёнка: Шунулин Ефим Кондратьев

Рождение ребёнка
1879

Сын: Шунулин Семен Ефимов

Отец ребёнка: Шунулин Ефим Кондратьев

Рождение ребёнка
1883

Сын: Шунулин Никита Ефимов

Отец ребёнка: Шунулин Ефим Кондратьев

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.11.1884

Дочь: Шунулина Анна Ефимова

Отец ребёнка: Шунулин Ефим Кондратьев

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-292, ГААК, г. Барнаул. Крестьянин Евфим Кондратов Шунулин и законная жена Параскева Прокофиева. Восприемник - крестьянская жена Соломония Андреева Князева
Рождение ребёнка
11.06.1887

Сын: Шунулин Тимофей Ефимов

Отец ребёнка: Шунулин Ефим Кондратьев

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-292, ГААК, г. Барнаул. Керстьянин с. Ново-чемровского Евфимий Кондратьев Шунулин и законная жена Параскева Прокопиева. Восприемник - того же села крестьянин степан Марков Воронин.
Рождение ребёнка
23.01.1890

Сын: Шунулин Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Шунулин Ефим Кондратьев

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-403, ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Евфим Кондратьев Шунулин и законная жена Параскева Прокопьева. Восприемник - того же села крестьянин Стефан Марков Воронин.
Рождение ребёнка
15.06.1893

Сын: Шунулин Кирилл Ефимов

Отец ребёнка: Шунулин Ефим Кондратьев

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-460, ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Евфим Кондратов Шунулин и законная жена Параскева Прокопиева. Восприемник - крестьянин того же села Даниил Прокопьев Шурупов
Рождение ребёнка
1975

Сын: Шунулин Григорий Ефимов

Отец ребёнка: Шунулин Ефим Кондратьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шунулин Ефим Кондратьев

Смерть
Неизвестно
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