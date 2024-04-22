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Шунулин Григорий Ефимович

Место рождения

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

23.01.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1890

Отец: Шунулин Ефим Кондратьев

Мать: Шунулина Параскева Прокопиева

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-403, ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Евфим Кондратьев Шунулин и законная жена Параскева Прокопьева. Восприемник - того же села крестьянин Стефан Марков Воронин.
Бракосочетание
02.11.1908

Жена: Шунулина Ульяна Яковлева

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-879, ГААК, г. Барнаул. Женились крестьянин с. ново-Чемровского Шригорий Ефимов Шунулин 1 брак 18 лет и крестьянская девица того же села Ульяна Яковлева Старченкова 1 брак 16 лет. Поручители по... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1909

Сын: Шанулин Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Шунулина Ульяна Яковлева

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6- 1441, ГААК, г. Барнаул. родился 19.08.1909 / крещен 23.08.1909 Георгий. Крестьянин с. Ново-Чемровского Григорий Ефимов Шунулин и законная жена Ульяна Яковлева. Восприемник - крестьянин того ж... Показать все
Рождение ребёнка
19.09.1911

Сын: Шунулин Сергей Григорьев

Мать ребёнка: Шунулина Ульяна Яковлева

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-1667. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Григорий Ефимов Шунулин и законная жена Иулиания Яковлева. Восприемник - крестьянин того же села Александр Григорьев Шунулин
Смерть
Неизвестно
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