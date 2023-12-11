Шунулина (Старченкова) Ульяна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1892
Бракосочетание
02.11.1908
144-6-879, ГААК, г. Барнаул. Женились крестьянин с. ново-Чемровского Шригорий Ефимов Шунулин 1 брак 18 лет и крестьянская девица того же села Ульяна Яковлева Старченкова 1 брак 16 лет. Поручители по... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1909
Сын: Шанулин Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Шунулин Григорий Ефимович
144-6- 1441, ГААК, г. Барнаул. родился 19.08.1909 / крещен 23.08.1909 Георгий. Крестьянин с. Ново-Чемровского Григорий Ефимов Шунулин и законная жена Ульяна Яковлева. Восприемник - крестьянин того ж... Показать все
Рождение ребёнка
19.09.1911
Отец ребёнка: Шунулин Григорий Ефимович
144-6-1667. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Григорий Ефимов Шунулин и законная жена Иулиания Яковлева. Восприемник - крестьянин того же села Александр Григорьев Шунулин
Смерть
Неизвестно