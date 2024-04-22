Шанулин Георгий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШанулин Георгий Григорьевич

Шанулин Георгий Григорьевич

Место рождения

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

19.08.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1909

Отец: Шунулин Григорий Ефимович

Мать: Шунулина Ульяна Яковлева

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6- 1441, ГААК, г. Барнаул. родился 19.08.1909 / крещен 23.08.1909 Георгий. Крестьянин с. Ново-Чемровского Григорий Ефимов Шунулин и законная жена Ульяна Яковлева. Восприемник - крестьянин того ж... Показать все
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Федюкина Лидия Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close