Шанулин Георгий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения19.08.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
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Рождение
19.08.1909
144-6- 1441, ГААК, г. Барнаул. родился 19.08.1909 / крещен 23.08.1909 Георгий. Крестьянин с. Ново-Чемровского Григорий Ефимов Шунулин и законная жена Ульяна Яковлева. Восприемник - крестьянин того ж... Показать все
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Федюкина Лидия Георгиевна
Смерть
Неизвестно