Федюкина (Шанулина) Лидия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Шанулин Георгий Григорьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федюкин Анатолий Иванович
Зональное, Зональный муниципальный район, Алтайский край
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Смерть
Неизвестно