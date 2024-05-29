Федюкина (Шанулина) Лидия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федюкина (Шанулина) Лидия Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Шанулин Георгий Григорьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федюкин Анатолий Иванович

Зональное, Зональный муниципальный район, Алтайский край
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно

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