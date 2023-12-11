Шунулин Яков Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
09.11.1890
144-5-403, ГААК, г. Барнаул. Брак крестьянин с. Ново-Чемровского Яков Евфимов Шунулин 1 брак 18 лет и того же села крестьянская дочь девица Анастасия Ильина Шаталова 1 брак 19 лет. Поручители по жен... Показать все
Рождение ребёнка
03.05.1893
Дочь: Шунулина Ирина Яковлева
Мать ребёнка: Шунулина Анастасия Ильина
144-5-460, ГААК, г. Барнаул. крестьянин с. Ново-Чемровского Иаков Евфимов Шунулин и законная жена Анастасия Ильина. Восприемник - крестьянская дочь девица Елизавета Макарова Шунулина
Рождение ребёнка
20.09.1894
Дочь: Дроздова Евфросинья Яковлева
Мать ребёнка: Шунулина Анастасия Ильина
144-5-589. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Яков Евфимов Шунулин и законная жена Васса (так указано в документе) Ильина. Восприемник - того же села крестьянская девица Ольга Яковле... Показать все
Рождение ребёнка
06.07.1899
Дочь: Салькова Ольга Яковлева
Мать ребёнка: Шунулина Анастасия Ильина
144-5-857. ГААК, г. Барнаул. крестьянин с. Ново-Чемровского Яков Евфимов Шунулин и законная жена анастасия Ильина. Восприемник - того же села крестьянская жена Ксения Ильина Деревягина
Рождение ребёнка
13.08.1901
Дочь: Шунулина Васса Яковлева
Мать ребёнка: Шунулина Анастасия Ильина
144-6-347. ГААК, г. Барнаул. Запасной рядовой с. Ново-Чемровского из крестьян Яков Ефимов Шунулин и законная жена Анастасия ильина. Восприемник - того же села крестьянская жена Ксения Ильина Деревя... Показать все
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Шунулина Василиса Яковлева
Мать ребёнка: Шунулина Анастасия Ильина
Рождение ребёнка
17.06.1907
Мать ребёнка: Шунулина Анастасия Ильина
144-6-880. ГААК, г. Барнаул. Запасной рядовой с. Ново-Чемровского Яков Ефимов Шунулин и законная жена анастасия Ильина. Восприемник - крестьянин того же села Харлампий Иванов Совриков
Рождение ребёнка
23.10.1910
Мать ребёнка: Шунулина Анастасия Ильина
144-6-1667. ГААК, г. Барнаул. Запасный рядовой Яков Ефимов Шунулин и законная жена Анастасия Ильина. Восприемник - Запасный унтер-офицер Семен Ефимов Шунулин
Смерть
Неизвестно