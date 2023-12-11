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Шунулин Яков Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Шунулин Ефим Кондратьев

Мать: Шунулина Параскева Прокопиева

Бракосочетание
09.11.1890

Жена: Шунулина Анастасия Ильина

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-403, ГААК, г. Барнаул. Брак крестьянин с. Ново-Чемровского Яков Евфимов Шунулин 1 брак 18 лет и того же села крестьянская дочь девица Анастасия Ильина Шаталова 1 брак 19 лет. Поручители по жен... Показать все
Рождение ребёнка
03.05.1893

Дочь: Шунулина Ирина Яковлева

Мать ребёнка: Шунулина Анастасия Ильина

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-460, ГААК, г. Барнаул. крестьянин с. Ново-Чемровского Иаков Евфимов Шунулин и законная жена Анастасия Ильина. Восприемник - крестьянская дочь девица Елизавета Макарова Шунулина
Рождение ребёнка
20.09.1894

Дочь: Дроздова Евфросинья Яковлева

Мать ребёнка: Шунулина Анастасия Ильина

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-589. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Яков Евфимов Шунулин и законная жена Васса (так указано в документе) Ильина. Восприемник - того же села крестьянская девица Ольга Яковле... Показать все
Рождение ребёнка
06.07.1899

Дочь: Салькова Ольга Яковлева

Мать ребёнка: Шунулина Анастасия Ильина

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-857. ГААК, г. Барнаул. крестьянин с. Ново-Чемровского Яков Евфимов Шунулин и законная жена анастасия Ильина. Восприемник - того же села крестьянская жена Ксения Ильина Деревягина
Рождение ребёнка
13.08.1901

Дочь: Шунулина Васса Яковлева

Мать ребёнка: Шунулина Анастасия Ильина

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-347. ГААК, г. Барнаул. Запасной рядовой с. Ново-Чемровского из крестьян Яков Ефимов Шунулин и законная жена Анастасия ильина. Восприемник - того же села крестьянская жена Ксения Ильина Деревя... Показать все
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Шунулина Василиса Яковлева

Мать ребёнка: Шунулина Анастасия Ильина

Рождение ребёнка
17.06.1907

Сын: Шунулин Афанасий Яковлев

Мать ребёнка: Шунулина Анастасия Ильина

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-880. ГААК, г. Барнаул. Запасной рядовой с. Ново-Чемровского Яков Ефимов Шунулин и законная жена анастасия Ильина. Восприемник - крестьянин того же села Харлампий Иванов Совриков
Рождение ребёнка
23.10.1910

Сын: Шунулин Дмитрий Яковлев

Мать ребёнка: Шунулина Анастасия Ильина

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-1667. ГААК, г. Барнаул. Запасный рядовой Яков Ефимов Шунулин и законная жена Анастасия Ильина. Восприемник - Запасный унтер-офицер Семен Ефимов Шунулин
Смерть
Неизвестно
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