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Шунулина Ирина Яковлева

Место рождения

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

03.05.1893

Дата смерти

11.09.1893

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1893

Отец: Шунулин Яков Ефимов

Мать: Шунулина Анастасия Ильина

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-460, ГААК, г. Барнаул. крестьянин с. Ново-Чемровского Иаков Евфимов Шунулин и законная жена Анастасия Ильина. Восприемник - крестьянская дочь девица Елизавета Макарова Шунулина
Смерть
11.09.1893
Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-460, ГААК, г. Барнаул. Умерла в 4 месяца от поноса
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