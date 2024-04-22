Шунулина Ирина Яковлева
Место рождения
Дата рождения03.05.1893
Дата смерти11.09.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
03.05.1893
Отец: Шунулин Яков Ефимов
144-5-460, ГААК, г. Барнаул. крестьянин с. Ново-Чемровского Иаков Евфимов Шунулин и законная жена Анастасия Ильина. Восприемник - крестьянская дочь девица Елизавета Макарова Шунулина
Смерть
11.09.1893
144-5-460, ГААК, г. Барнаул. Умерла в 4 месяца от поноса