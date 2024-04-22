Шунулин Тимофей Ефимов
Место рождения
Дата рождения11.06.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Рождение
11.06.1887
144-5-292, ГААК, г. Барнаул. Керстьянин с. Ново-чемровского Евфимий Кондратьев Шунулин и законная жена Параскева Прокопиева. Восприемник - того же села крестьянин степан Марков Воронин.
Бракосочетание
03.11.1906
Жена: Шунулина Мария Алексеева
144-6-880. ГААК, г. Барнаул. Брак крестьянин с. Ново-Чемровского Тимофей Ефимов Шунулин 1 брак 19 лет и того же села крестьянская девица Мария Алексеева Слапогузова 1 брак 19 лет. Поручители по жен... Показать все
Рождение ребёнка
27.08.1907
Сын: Шунулин Александр Тимофеев
Мать ребёнка: Шунулина Мария Алексеева
144-6-880. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Тимофей Ефимов Шунулин и законная жена Мария Алексеева. Восприемник - крестьянин того же села Иван Максимов Воронин
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Шунулина Елена Тимофеева
Мать ребёнка: Шунулина Мария Алексеева
Рождение ребёнка
25.10.1912
Мать ребёнка: Шунулина Мария Алексеева
144-6-2044. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Тимофей Ефимов Шунулин и законная жена Мария Алексеева. Восприемник - крестьянин того же села ?Алексеев Слипогузов.
Смерть
Неизвестно