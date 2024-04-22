Шунулин Тимофей Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШунулин Тимофей Ефимов

Шунулин Тимофей Ефимов

Место рождения

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

11.06.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1887

Отец: Шунулин Ефим Кондратьев

Мать: Шунулина Параскева Прокопиева

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-292, ГААК, г. Барнаул. Керстьянин с. Ново-чемровского Евфимий Кондратьев Шунулин и законная жена Параскева Прокопиева. Восприемник - того же села крестьянин степан Марков Воронин.
Бракосочетание
03.11.1906

Жена: Шунулина Мария Алексеева

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-880. ГААК, г. Барнаул. Брак крестьянин с. Ново-Чемровского Тимофей Ефимов Шунулин 1 брак 19 лет и того же села крестьянская девица Мария Алексеева Слапогузова 1 брак 19 лет. Поручители по жен... Показать все
Рождение ребёнка
27.08.1907

Сын: Шунулин Александр Тимофеев

Мать ребёнка: Шунулина Мария Алексеева

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-880. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Тимофей Ефимов Шунулин и законная жена Мария Алексеева. Восприемник - крестьянин того же села Иван Максимов Воронин
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Шунулина Елена Тимофеева

Мать ребёнка: Шунулина Мария Алексеева

Рождение ребёнка
25.10.1912

Сын: Шунулин Дмитрий Тимофеев

Мать ребёнка: Шунулина Мария Алексеева

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-2044. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Тимофей Ефимов Шунулин и законная жена Мария Алексеева. Восприемник - крестьянин того же села ?Алексеев Слипогузов.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close