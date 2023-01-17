Агапова (Малышкина) Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгапова (Малышкина) Мария Никитична

Агапова (Малышкина) Мария Никитична

avatar

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

Вычислено 1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1869 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
04.01.1903 ст.

Муж: Агапов Фрол Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский казак Флор Иванович Агапов -33 года Невеста: Крестьянка села Карантинное Астраханской губернии девица Мария Никитична Малышкина - 24 года Поручители: Красноярские казаки Петр Григ... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1903 ст.

Дочь: Агапова Александра Фроловна

Отец ребёнка: Агапов Фрол Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские казаки Федор Иванович Агапов и Анна Никитична Тарасова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-43 файл 71 номер 180
Рождение ребёнка
Около 13.10.1905 ст.

Сын: Агапов Иван Фролович

Отец ребёнка: Агапов Фрол Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Астраханский мещанин Алексей Борисович Паршин и казачка красноярской станица Анна Никитична Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-51 файл 75 номер 150
Рождение ребёнка
19.03.1907 ст.

Дочь: Агапова Елена Фроловна

Отец ребёнка: Агапов Фрол Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Красноярской станицы Харлампий Иванович Агапов и Екатерина Стефановна Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-59 файл 33 номер 86
Рождение ребёнка
19.11.1908 ст.

Сын: Агапов Николай Фролович

Отец ребёнка: Агапов Фрол Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский казак Харлампий Иванович Агапов и мещанка Александра Константиновна Малетина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-62 файл 73 номер 194
Рождение ребёнка
13.02.1911 ст.

Дочь: Агапова Надежда Фроловна

Отец ребёнка: Агапов Фрол Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-73 файл 17 номер 40
Рождение ребёнка
Вычислено 1913

Дочь: Агапова Мария Фроловна

Отец ребёнка: Агапов Фрол Иванович

Рождение ребёнка
02.03.1915 ст.

Дочь: Агапова Надежда Фроловна

Отец ребёнка: Агапов Фрол Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский казак Харлампий Иванович Агапов и мещанка Александра Константиновна Малетина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-87 файл 29 номер 52
Рождение ребёнка
02.06.1919 ст.

Сын: Агапов Петр Фролович

Отец ребёнка: Агапов Фрол Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: гражданине города Красного Яра Павел Николаевич Игнатьев и Мария Федоровна Паршина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-99 файл 24 номер 2
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close