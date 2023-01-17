Агапова (Малышкина) Мария Никитична
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.01.1903 ст.
Муж: Агапов Фрол Иванович
Жених: Красноярский казак Флор Иванович Агапов -33 года Невеста: Крестьянка села Карантинное Астраханской губернии девица Мария Никитична Малышкина - 24 года Поручители: Красноярские казаки Петр Григ... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1903 ст.
Дочь: Агапова Александра Фроловна
Отец ребёнка: Агапов Фрол Иванович
Восприемники: Красноярские казаки Федор Иванович Агапов и Анна Никитична Тарасова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-43 файл 71 номер 180
Рождение ребёнка
Около 13.10.1905 ст.
Сын: Агапов Иван Фролович
Отец ребёнка: Агапов Фрол Иванович
Восприемники: Астраханский мещанин Алексей Борисович Паршин и казачка красноярской станица Анна Никитична Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-51 файл 75 номер 150
Рождение ребёнка
19.03.1907 ст.
Дочь: Агапова Елена Фроловна
Отец ребёнка: Агапов Фрол Иванович
Восприемники: казаки Красноярской станицы Харлампий Иванович Агапов и Екатерина Стефановна Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-59 файл 33 номер 86
Рождение ребёнка
19.11.1908 ст.
Отец ребёнка: Агапов Фрол Иванович
Восприемники: Красноярский казак Харлампий Иванович Агапов и мещанка Александра Константиновна Малетина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-62 файл 73 номер 194
Рождение ребёнка
13.02.1911 ст.
Дочь: Агапова Надежда Фроловна
Отец ребёнка: Агапов Фрол Иванович
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-73 файл 17 номер 40
Рождение ребёнка
Вычислено 1913
Дочь: Агапова Мария Фроловна
Отец ребёнка: Агапов Фрол Иванович
Рождение ребёнка
02.03.1915 ст.
Дочь: Агапова Надежда Фроловна
Отец ребёнка: Агапов Фрол Иванович
Восприемники: Красноярский казак Харлампий Иванович Агапов и мещанка Александра Константиновна Малетина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-87 файл 29 номер 52
Рождение ребёнка
02.06.1919 ст.
Сын: Агапов Петр Фролович
Отец ребёнка: Агапов Фрол Иванович
Восприемники: гражданине города Красного Яра Павел Николаевич Игнатьев и Мария Федоровна Паршина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-99 файл 24 номер 2
Смерть
Неизвестно