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Агапова Мария Фроловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1913

Дата смерти

26.06.1915 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1869 г.р.

Мать

Вычислено 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1913

Отец: Агапов Фрол Иванович

Мать: Агапова Мария Никитична

Смерть
26.06.1915 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла в возрасте 2 лет от эпидемического гастроэнтерита https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-89 файл 49 номер 79
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