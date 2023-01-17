Агапова Мария Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1913
Дата смерти26.06.1915 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1913
Отец: Агапов Фрол Иванович
Мать: Агапова Мария Никитична
Смерть
26.06.1915 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла в возрасте 2 лет от эпидемического гастроэнтерита https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-89 файл 49 номер 79