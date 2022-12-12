Агапова Елена Фроловна
Место рождения
Дата рождения19.03.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1907 ст.
Отец: Агапов Фрол Иванович
Мать: Агапова Мария Никитична
Восприемники: казаки Красноярской станицы Харлампий Иванович Агапов и Екатерина Стефановна Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-59 файл 33 номер 86
Смерть
Неизвестно