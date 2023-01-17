Агапова Надежда Фроловна
Место рождения
Дата рождения02.03.1915 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1915 ст.
Отец: Агапов Фрол Иванович
Мать: Агапова Мария Никитична
Восприемники: Красноярский казак Харлампий Иванович Агапов и мещанка Александра Константиновна Малетина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-87 файл 29 номер 52
Смерть
Неизвестно