Агапов Иван Фролович
Место рождения
Дата рожденияОколо 13.10.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 13.10.1905 ст.
Отец: Агапов Фрол Иванович
Мать: Агапова Мария Никитична
Восприемники: Астраханский мещанин Алексей Борисович Паршин и казачка красноярской станица Анна Никитична Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-51 файл 75 номер 150
Смерть
Неизвестно