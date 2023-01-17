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Агапов Иван Фролович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 13.10.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1869 г.р.

Мать

Вычислено 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 13.10.1905 ст.

Отец: Агапов Фрол Иванович

Мать: Агапова Мария Никитична

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Астраханский мещанин Алексей Борисович Паршин и казачка красноярской станица Анна Никитична Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-51 файл 75 номер 150
Смерть
Неизвестно
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