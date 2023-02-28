Агапов Николай Фролович
Место рождения
Дата рождения19.11.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.11.1908 ст.
Отец: Агапов Фрол Иванович
Мать: Агапова Мария Никитична
Восприемники: Красноярский казак Харлампий Иванович Агапов и мещанка Александра Константиновна Малетина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-62 файл 73 номер 194
Смерть
Неизвестно