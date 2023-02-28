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Агапов Николай Фролович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

19.11.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1869 г.р.

Мать

Вычислено 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1908 ст.

Отец: Агапов Фрол Иванович

Мать: Агапова Мария Никитична

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский казак Харлампий Иванович Агапов и мещанка Александра Константиновна Малетина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-62 файл 73 номер 194
Смерть
Неизвестно
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