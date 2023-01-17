Агапова Надежда Фроловна
Место рождения
Дата рождения13.02.1911 ст.
Дата смерти22.07.1913 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1911 ст.
Отец: Агапов Фрол Иванович
Мать: Агапова Мария Никитична
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-73 файл 17 номер 40
Смерть
22.07.1913 ст.
умерла в возрасте 2 лет от бронхита https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-81 файл 38 номер 65