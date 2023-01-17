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Агапова Надежда Фроловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

13.02.1911 ст.

Дата смерти

22.07.1913 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1869 г.р.

Мать

Вычислено 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1911 ст.

Отец: Агапов Фрол Иванович

Мать: Агапова Мария Никитична

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-73 файл 17 номер 40
Смерть
22.07.1913 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умерла в возрасте 2 лет от бронхита https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-81 файл 38 номер 65
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