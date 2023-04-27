Dmitriyevna (Рюриковичи) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Dmitriyevna (Рюриковичи) Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1353

Дата смерти

07.06.1407

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1353

Отец: Dmitri Konstantinovich

Мать: Василиса Константиновна

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
18.01.1367

Муж: Владимирский Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
30.12.1371

Сын: Рюриковичи Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Владимирский Дмитрий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1372

Дочь: княгиня Рязанская (Рюрикова) Sofia Dmitriyevna

Отец ребёнка: Владимирский Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
14.08.1382

Сын: Можайский Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Владимирский Дмитрий Иванович

Смерть
07.06.1407

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