Dmitriyevna (Рюриковичи) Евдокия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1353
Дата смерти07.06.1407
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1353
Отец: Dmitri Konstantinovich
Мать: Василиса Константиновна
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
18.01.1367
Рождение ребёнка
30.12.1371
Сын: Рюриковичи Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Владимирский Дмитрий Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1372
Дочь: княгиня Рязанская (Рюрикова) Sofia Dmitriyevna
Отец ребёнка: Владимирский Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1382
Сын: Можайский Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Владимирский Дмитрий Иванович
Смерть
07.06.1407