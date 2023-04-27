Владимирский Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения12.10.1350
Дата смерти19.05.1389
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1350
Работа или профессия
Неизвестно
prince of Moscow and Grand prince of Vladimir
Крещение
Неизвестно
Бракосочетание
18.01.1367
Рождение ребёнка
30.12.1371
Сын: Рюриковичи Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Dmitriyevna (Рюриковичи) Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1372
Рождение ребёнка
14.08.1382
Сын: Можайский Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Dmitriyevna (Рюриковичи) Евдокия Дмитриевна
Смерть
19.05.1389