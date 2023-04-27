Владимирский Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимирский Дмитрий Иванович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

12.10.1350

Дата смерти

19.05.1389

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1350

Отец: Perejasławski Ivan Ivanovich

Мать: of Moscow (Velyaminova) Alexandra Ivanovna

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
prince of Moscow and Grand prince of Vladimir
Крещение
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
18.01.1367

Жена: Dmitriyevna (Рюриковичи) Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.12.1371

Сын: Рюриковичи Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Dmitriyevna (Рюриковичи) Евдокия Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1372

Дочь: княгиня Рязанская (Рюрикова) Sofia Dmitriyevna

Мать ребёнка: Dmitriyevna (Рюриковичи) Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.08.1382

Сын: Можайский Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Dmitriyevna (Рюриковичи) Евдокия Дмитриевна

Смерть
19.05.1389
Москва, город федерального значения Москва

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